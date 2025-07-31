Рада приняла закон, восстанавливающий независимость антикоррупционных органов

На Украине поддержали законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП

Верховная рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Трансляцию вел телеканал «Рада».

За проголосовали 330 депутатов, в основном от партии «Слуга народа», которая ранее голосовала за принятие закона. Инициативу приняли в окончательном чтении.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После этого в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

После череды протестов Зеленский одобрил новый законопроект о независимости НАБУ и САП. Украинский лидер подчеркнул, что он гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов.

Ранее экс-депутат Рады предупредил участников антикоррупционного майдана о мести властей.