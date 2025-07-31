На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ и САП

Зеленский заявил, что подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ
true
true
true
close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о восстановлении полномочий антикоррупционных органов Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Также 31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На заседании депутат Рады Сергей Власенко показал неприличный жест экс-премьеру Украины, нардепу Юлии Тимошенко на заседании украинского парламента.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После этого в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «Ким Чен Зе» из-за ситуации с НАБУ и САП.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами