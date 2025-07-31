Зеленский подписал закон о восстановлении полномочий НАБУ и САП

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что подписал законопроект о восстановлении полномочий антикоррупционных органов Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Также 31 июля Верховная Рада Украины приняла закон, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

На заседании депутат Рады Сергей Власенко показал неприличный жест экс-премьеру Украины, нардепу Юлии Тимошенко на заседании украинского парламента.

Закон по ограничению независимости антикоррупционных служб НАБУ и САП был окончательно принят на Украине 22 июля. президент Украины Владимир Зеленский заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от российского влияния.

После этого в ряде крупных городов Украины прошли акции протеста. Несмотря на запреты митингов в военное время, на улицы несколько дней подряд выходили протестующие, а во многих западных СМИ вышли материалы с критикой Зеленского.

Ранее депутат Рады назвал Зеленского «Ким Чен Зе» из-за ситуации с НАБУ и САП.