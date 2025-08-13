В России заявили, что Киев намеренно усиливает атаки на ЗАЭС перед саммитом РФ и США

Киевский режим намеренно усиливает обстрелы, террористические и информационные провокации в отношении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в преддверии важных переговоров по Украине. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с ТАСС.

«Регулярные обстрелы нацелены не столько на повреждение инфраструктуры, сколько являются тщательно синхронизированными с дипломатическим календарем информационными провокациями. Их частота закономерно увеличивается перед важными международными переговорами», — сказала она.

12 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстрелах территории в районе ЗАЭС. Он рассказал, что в результате обстрела произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции.

В этот же день председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что украинские военнослужащие открыли артиллерийский огонь по Энергодару — городу — спутнику Запорожской атомной электростанции. Есть ли пострадавшие, он не уточнял.

Ранее на Запорожской АЭС заявили о критической ситуации из-за атак ВСУ.