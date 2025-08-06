Трамп рассказал Мерцу о результатах встречи Путина и Уиткоффа

Bild: Трамп сообщил Мерцу, что встреча Путина и Уиткоффа превзошла ожидания

Встреча российского лидера Владимира Путина и американского спецпосланника Стива Уиткоффа оказалась более продуктивной, чем ожидалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет Bild со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп позвонил канцлеру в среду вечером.

«Трамп в телефонном разговоре с Мерцем сообщил, что беседа между Уиткоффом и Путиным прошла более продуктивно, чем ожидалось», — отмечается в публикации.

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что на встрече был достигнут «большой прогресс».

Российский лидер разговаривал с Уиткоффом около трех часов. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также возможное развитие стратегического сотрудничества между США и Россией.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенным Штатам были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Ранее индекс Мосбиржи вырос после слов Трампа о встрече Путина с Уиткоффом.