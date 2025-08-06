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Индекс Мосбиржи вырос после слов Трампа о встрече Путина с Уиткоффом

Индекс Мосбиржи на вечерней сессии превысил 2 800 пунктов впервые с 25 июля
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Индекс Московской биржи в ходе вечерней торговой сессии ускорил рост и превысил 2800 пунктов впервые с 25 июля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 20:20 мск, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (IMOEX2) рос на 0,53%, до 2 801,05 пункта. К 20:25 мск он незначительно ускорил рост и находился на уровне 2 801,84 пункта (+0,56%).

По итогам основной торговой сессии в среду индекс Мосбиржи снизился на 0,78%, до 2 764,62 пункта.

Незадолго до этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что на встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Кремле был достигнут «большой прогресс».

По словам главы Белого дома, он проинформировал о результатах беседы некоторых союзников в Европе. Он отметил, что все стороны подтверждают согласие завершить конфликт на Украине. Работа в этом направлении будет вестись в ближайшие дни и недели, отметил Трамп.

6 августа с официальным визитом в Москву прибыл специальный посланник президента США. Он провел переговоры с Путиным. Стороны обсудили украинский кризис и перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. Какие выводы по итогам встречи можно сделать и как в России оценивают контакты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали три пути для президента США после визита Уиткоффа в Россию.

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