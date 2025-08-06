Трамп оценил результаты встречи Путина и Уиткоффа

Трамп заявил о «большом прогрессе» на встрече Путина и Уиткоффа

На встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа в Кремле был достигнут «большой прогресс». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Был достигнут большой прогресс!» — написал он.

По словам Трампа, он проинформировал о результатах встречи некоторых союзников в Европе. Он отметил, что все стороны подтверждают согласие завершить конфликт на Украине. Работа в этом направлении будет вестись в ближайшие дни и недели, добавил президент США.

По данным Reuters, Белый дом положительно оценил встречу.

Российский лидер разговаривал со спецпосланником Трампа около трех часов.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенным Штатам были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Ранее глава РФПИ и Уиткофф побывали в ресторане в московском парке «Зарядье».