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Стало известно о завершении телефонного разговора Трампа и Зеленского

Reuters: завершился телефонный разговор Трампа и Зеленского
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский завершили телефонный разговор. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Никаких подробностей беседы не приводится.

Журналист портала Axios сообщил, что Трамп созвонился с Зеленским после встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа.

Трамп в соцсети Truth Social написал, что на встрече был достигнут «большой прогресс».

Российский лидер разговаривал с Уиткоффом около трех часов. Стороны обсудили конфликт на Украине, а также возможное развитие стратегического сотрудничества между США и Россией.

Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенным Штатам были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Ранее сообщалось, что Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков».

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