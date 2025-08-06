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Уиткофф направился на встречу с Путиным под песню из «Фиксиков»

Спецпосланник США Уиткофф покинул столичное «Зарядье» под песню из «Фиксиков»
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Специальный посланник кандидата в президенты США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправился на встречу с президентом России Владимиром Путиным под аккомпанемент песни из российского мультфильма «Фиксики». Об этом сообщила телеведущая Ольга Скабеева.

По ее словам, делегация американской стороны под песенку из мультфильма села в автомобили в московском парке «Зарядье» и направилась в сторону Кремля.

Сопровождал Уиткоффа спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, они прогулялись по парку и посетили местный ресторан. Чиновники провели в заведении около полутора часов. После этого они снова прошлись и посетили смотровую площадку, с которой открывается вид на центр Москвы.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа прибыл в столицу РФ утром 6 августа. Как писало агентство Reuters, Уиткофф прилетел в Москву, чтобы встретиться с представителями российского руководства за два дня до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня в зоне украинского конфликта.

Комментируя ситуацию, президент США Дональд Трамп вновь заявил, что в случае отсутствия прогресса в переговорном процессе введет новые санкции не только против РФ, но и в отношении ее торговых партнеров. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик назвал цель визита Уиткоффа в Россию.

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