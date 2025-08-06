СМИ: Трамп может поговорить с Зеленским после встречи Путина и Уиткоффа

Axios: Трамп и Зеленский могут поговорить после встречи Путина и Уиткоффа

Президент США Дональд Трамп может поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским после встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом пишет журналист портала Axios в соцсети X.

«‎Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным», — говорится в сообщении.

Уиткофф в Кремле встречался с президентом России. Путин разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенным Штатам были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Это был уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава РФПИ и Уиткофф побывали в ресторане в московском парке «Зарядье».