На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Трамп может поговорить с Зеленским после встречи Путина и Уиткоффа

Axios: Трамп и Зеленский могут поговорить после встречи Путина и Уиткоффа
true
true
true
close
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп может поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским после встречи российского лидера Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом пишет журналист портала Axios в соцсети X.

«‎Трамп, как ожидается, поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным», — говорится в сообщении.

Уиткофф в Кремле встречался с президентом России. Путин разговаривал со спецпосланником Дональда Трампа около трех часов.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети Х назвал визит Уиткоффа в Москву успешным. Он также дал понять, что встреча Путина с представителем США положительно сказалась на российско-американских отношениях. По словам Дмитриева, диалог между странами продолжится.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что Соединенным Штатам были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу.

Это был уже пятый визит Уиткоффа в Россию с начала года. В предыдущий раз он посещал Москву 25 апреля, его также принял президент РФ Владимир Путин.

Ранее глава РФПИ и Уиткофф побывали в ресторане в московском парке «Зарядье».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами