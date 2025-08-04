В Турции оценили возможность встречи Путина и Зеленского

Администрация Эрдогана: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет

Конкретики по возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимиром Зеленским нет. Об этом РИА Новости заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Пока никакой конкретики по этому поводу нет», — собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться через два-три месяца.

25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча между Путиным и Зеленским должна стать завершающим этапом в урегулировании конфликта и зафиксировать достигнутые договоренности между сторонами.

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций.

Ранее Зеленский рассказал о продвижении по вопросу встречи с Путиным.