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Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского после третьего раунда переговоров

Песков: встреча на высшем уровне должна поставить точку в конфликте на Украине
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского должна поставить точку в урегулировании конфликта и зафиксировать договоренности сторон. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы», — заявил он.

По словам Пескова, другой вариант развития событий невозможен, однако остановить сложнейший процесс за 30 дней вряд ли возможно. Он подчеркнул, что украинской стороне известна позиция Москвы, поскольку она изложена в проекте меморандума, который уже был передан.

Представитель Кремля добавил, что на данный момент тексты меморандумов России и Украины диаметрально противоположны и быстро сблизить их вряд ли возможно. Он объяснил, что для этого нужна дипломатическая работа.

До этого стало известно, что делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

Ранее на Украине раскрыли стратегию по дальнейшим переговорам с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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