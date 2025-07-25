Зеленский рассказал о продвижении по вопросу встречи с Путиным

Зеленский: есть подвижки по вопросу о встрече с Путиным

Делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о встрече президента РФ Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским, есть «движение в направлении к какому-то формату встречи». Об этом заявил сам президент Украины, передает «РБК-Украина».

«Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи», — отметил он.

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации.