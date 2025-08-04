Путин провел встречу с главой ДНР

Президент Российской Федерации Владимир Путин принял в Кремле с докладом главу Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущая рабочая встреча президента и главы ДНР состоялась в февраля текущего года. Тогда Пушилин доложил Путину о вопросах социально-экономического развития региона.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помимо встречи с Пушилиным, Путин 4 августа проведет международный телефонный разговор. С кем именно будет этот разговор, представитель Кремля не уточнил.

Также Песков не исключил, что Путин на этой неделе может провести встречу в Москве со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

28 июля Путин принял в Кремле главу Ставропольского края Владимира Владимирова. Глава государства обсудил с губернатором поддержку участников спецоперации и их семей, доплаты бюджетникам и открытие новых учебных заведений и детских садов.

Ранее Путин вспомнил советскую песню после доклада о рождаемости девочек.