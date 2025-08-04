Путин сегодня проведет международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 августа, проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор, будем вас, как обычно, информировать», — сказал он.

С кем состоится разговор, Песков не уточнил.

При этом он не исключил, что Путин на этой неделе может провести встречу в Москве со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом.

Помимо этого, президент России в понедельник встретится с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным.

До этого президент США Дональд Трамп не стал исключать возможности беседы с российским коллегой Владимиром Путиным до истечения 10-дневного срока по урегулированию украинского конфликта.

Он отметил, что от российской стороны пока не последовало ответа на его ультиматум.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам на уровне лидеров.