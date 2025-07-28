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Путин встретился с главой Ставропольского края

Путин принял главу Ставропольского края Владимирова в Кремле
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Президент России Владимир Путин принял главу Ставропольского края Владимира Владимирова в Кремле. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обсудил с губернатором поддержку участников спецоперации и их семей, доплаты бюджетникам и открытие новых учебных заведений и детских садов.

«Вкратце скажу: мы все параметры достигаем, бюджет у нас вырос за последние пять лет почти в два раза. Все получается: отличный НДФЛ, зарплата. Одна проблема сегодня – это высокая процентная ставка», — рассказал Путину Владимиров.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что губернаторы и главы российских регионов являются солдатами президента РФ Владимира Путина.

«Задачи, которые ставит президент, мы стараемся выполнить в первую очередь. Он руководитель, а мы люди, которые на своих местах те решения, которые он принимает, в том числе кадровые, исполняем», — рассказал он.

Также Гладков заявил, что Путин получает доклады по ситуации в регионе максимально оперативно. По его словам, при возникновении сложных ситуаций глава государства часто лично звонит, после чего ему докладывают о произошедшем.

Ранее губернатор Авдеев предложил Путину осмотреть древнюю икону после реставрации.

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