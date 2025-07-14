Путин вспомнил советскую песню после доклада о рождаемости девочек

Президент России Владимир Путин отреагировал на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что в РФ в 2024 году мальчиков родилось больше, чем девочек. Фрагмент речи главы государств опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что на 10 девчонок по статистике девять ребят. Я так понимаю, статистика у нас поменялась — у нас сейчас как раз не хватает женщин», — сказал Путин во время совещания по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии.

В ходе встречи Голикова доложила Путину, что в 2024 году рождаемость мальчиков составила 51,5%. В совещании также приняли участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.

13 июля председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил в разговоре с ТАСС, что, если удвоить материнский капитал, когда второй ребенок рождается в течение трех лет после первого, можно простимулировать улучшение рождаемости в России.

Ранее Голикова сравнила коэффициент рождаемости в городах и селах.