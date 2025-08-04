В Кремле рассказали о возможной встрече Путина с Уиткоффом на этой неделе

Песков не исключил возможность встречи Путина с Уиткоффом на этой неделе

Кремль не исключает, что президент России Владимир Путина на этой неделе может провести встречу в Москве со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не исключаем возможности проведения такой встречи. США продолжают свои усилия по посредничеству в поиске пути украинского урегулирования, эти усилия очень важны, в том числе и в контексте идущего процесса прямых российско-украинских переговоров. Работа продолжается...» — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что предпочтительным для России является урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами.

Спецпосланник президента США посетит Москву 6 или 7 августа, за день-два до истечения ультиматума Вашингтона о прекращении огня на Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия прогресса в мирном урегулировании введет новые санкции, которые затронут как Москву, так и ее торговых партнеров, продолжающих закупать российские энергоресурсы.

Ранее Трамп рассказал, как Россия может избежать санкций.