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Источники ТАСС раскрыли дату визита спецпосланника Трампа в Россию

ТАСС: визит Уиткоффа в Россию ожидается 6 августа
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию запланирован на среду, 6 августа. Об этом рассказали ТАСС источники, в том числе с американской стороны.

«Ориентируемся на среду», — сказал один из собеседников агентства.

«По плану 6 августа», — подтвердил еще один источник.

1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Стив Уиткофф посетит Россию. Он уточнил, что это произойдет после поездки спецпосланника в Израиль.

4 августа глава Белого дома сообщил, что визит Уиткоффа в Россию запланирован на середину текущей недели. Он может прилететь в РФ в среду или в четверг, отметил Трамп. Американский президент также добавил, что интерес к встрече проявила российская сторона.

В ходе прошлых визитов в Россию Уиткофф встречался с российскими дипломатами и лично с президентом РФ Владимиром Путиным. Это привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин против РФ и ее торговых партнеров, если конфликт не будет урегулирован за 10–12 дней.

Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.

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