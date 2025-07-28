«Это шаг к войне»: в России ответили на новый ультиматум Трампа по Украине

Медведев: Трамп играет с Россией в ультиматумы, но это шаг к войне

Дональд Трамп 28 июля заявил, что больше не будет вести «приятные беседы» по телефону с Владимиром Путиным и уменьшил срок для заключения мирного соглашения по Украине до 10-12 дней. Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за «четкую позицию и выраженную решимость». При этом в Москве заявили, что «дедлайнами конфликт не решить», а любой ультиматум — это «шаг к войне».

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что любой ультиматум становится шагом к войне, а в случае с республиканцем – это будет войной со своей страной.

«Трамп играет с Россией в ультиматумы: то 50 дней, то 10… Впрочем, ему стоит не забыть две вещи. Во-первых, Россия не Израиль и даже не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы», — говорится в посте Медведева в Telegram.

«Вторая — каждое такое требование является шагом к войне», — добавил политик.

Медведев также призвал «не идти по пути Сонного Джо» (придуманное Трампом прозвище бывшего президента США Джо Байдена).

«Дедлайнами конфликт не решить»

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь подчеркнул, что разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов «бесполезно и контрпродуктивно».

«После встречи с премьером Великобритании Киром Стармером президент США стал угрожать ужесточить свой ультиматум по украинскому урегулированию, сократив 50-дневный срок. Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов бесполезно и контрпродуктивно», — отметил депутат.

По мнению Слуцкого, Трамп рискует пойти на поводу «однобоких подходов еврорусофобов», которые ради собственной выгоды «полностью извращают картину конфликта на Украине». Парламентарий призвал американские власти разобраться в первопричинах украинского кризиса, иначе «война Байдена» получит все шансы «превратиться в войну Трампа».

«Мир не нужен ни Зеленскому, ни его покровителям в Лондоне, Берлине и Париже! Нужен ли реально мир Трампу? Установлением «дедлайнов» для России конфликт не решить, не закончить его и угрозами санкций. Цели СВО в любом случае будут достигнуты — либо за столом переговоров, либо Победой русского оружия», — выразил уверенность Слуцкий.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов предположил, что новый ультиматум Трампа нацелен на поддержание его имиджа. В соцсетях муссируется тема о том, что американский лидер подыгрывает российскому президенту. Сенатор не исключил, что Трамп хочет разрушить эти домыслы, выдвигая России подобного рода ультиматумы.

«Как мне представляется, для того, чтобы этот имидж разрушить, начинает эту риторику. Вы сами понимаете, что с тем же успехом он мог дать 48 часов для решения конфликта », — отметил Климов.

О чем говорил Трамп

28 июля Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным, и сократил срок своего ультиматума по урегулированию конфликта с 50 до 10-12 дней. По словам Трампа, у них с Путиным бывали «такие приятные беседы, такие уважительные и хорошие беседы», но уже на следующую ночь «люди умирали от российской ракеты».

Трамп сократил срок ультиматума для России до 10-12 дней. Как он это объяснил? Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Владимиром Путиным, и... 28 июля 19:10

Американский лидер признался в любви к России, но пригрозил ввести вторичные санкции против Москвы, если не удастся достичь договоренности по украинскому конфликту в указанный срок.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за то, что тот сократил срок для заключения мирного соглашения.

«Четкая позиция и выраженная решимость президента США — как нельзя кстати, в момент, когда многое можно изменить благодаря силе ради настоящего мира. Благодарю президента Трампа за его стремление спасти жизни и положить конец этой ужасной войне», — отметил украинский лидер.

Он заверил, что Киев будет «неустанно работать» вместе с Вашингтоном, чтобы сделать свои страны «более безопасными, сильными и процветающими».

Об ультиматуме сроком в 50 дней Трамп заявил 14 июля. Тогда он подчеркнул, что установит вторичные пошлины размером в 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине.