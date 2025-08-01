Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф посетит Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Едет в Израиль, а потом, хотите верьте, хотите нет, в Россию», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о зарубежных визитах Уиткоффа.

14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в процессе урегулирования конфликта на Украине. Сначала глава Белого дома установил для РФ срок в 50 дней для прекращения боевых действий, однако 28 июля сократил его до 10–12 дней.

29 июля американский лидер заявил, что срок его 10-дневного ультиматума России подойдет к концу 8 августа. Американский лидер заявил о своем разочаровании российским президентом Владимиром Путиным, который никак не отреагировал на его угрозы. Трамп пообещал ввести вторичные пошлины против стран, покупающих российские энергоносители по истечении 10-дневного срока. Какие политические и экономические последствия ожидают эксперты в связи с ультиматумом президента США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее госсекретарь США рассказал о контактах с РФ по Украине.