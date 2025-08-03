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Эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию

Эксперт Кошкин: визит Уиткоффа в Россию отражает движение навстречу
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Global Look Press

Визит спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа в Россию свидетельствует о желании Вашингтона вести диалог, но прорыва в украинском урегулировании ожидать не стоит. Об этом ТАСС заявил заведующий кафедрой РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

«Прорыва не будет, но движение навстречу есть. Россия последовательна в своей позиции по Украине, в отличие от Запада», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что переговоры неоднократно подтверждали эту последовательность, включая встречи в Турции.

Кошкин выделил три ключевых аспекта. Во-первых, контакты РФ и США охватывают значительно более широкий круг вопросов, чем украинская проблематика. Во-вторых, визит Уиткоффа «несет положительный заряд», демонстрируя готовность Вашингтона к диалогу. В-третьих, в США существуют политические силы, поддерживающие курс на нормализацию отношений с Москвой.

Дональд Трамп сообщил, что его спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф посетит Москву. В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новый визит произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт обратил внимание на несоответствие заявлений и действий Трампа.

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