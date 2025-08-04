Трамп рассказал, когда Уиткофф прилетит в Россию

Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию в среду или четверг

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф посетит Россию в середине текущей недели. Об этом заявил Дональд Трамп, слова которого передает ТАСС.

По словам американского президента, визит Уиткоффа намечается в среду или четверг.

«Он сфокусирован на гуманитарной ситуации в Газе, включая доставку продовольствия. Российская сторона проявила интерес к встрече», — пояснил Трамп.

Как заявлял американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер, Уиткофф должен был прибыть в столицу России на прошедших выходных, но спецпосланник Трампа не посещал Москву.

До этого Трамп сообщил, что Уиткофф посетит Москву. В ходе прошлых визитов американский политик встречался с российскими дипломатами и лично президентом РФ Владимиром Путиным, что привело к некоторому движению в процессе мирного урегулирования по Украине. Новая поездка произойдет на фоне ультиматума Трампа о введении вторичных пошлин на российскую нефть. Зачем Уиткофф прилетит в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил значение визита Уиткоффа в Россию.