Идея сделать важные заявления именно на острове Валаам принадлежала самому президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что Путин регулярно посещает Валаам, это очень важное место для культуры России, прошлого, истории, веры.

Песков обратил внимание, что каждый раз посещение Путиным Валаама, тем более вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, вызывает большой интерес.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10-12 дней. Он истекает 8 августа.

1 августа глава РФ вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил Валаам. Во время общения с журналистами Путин сделал несколько важных заявлений, в том числе относительно требований президента США Дональда Трампа. Он отметил, что «разочарования возникают от избыточных ожиданий».

Позднее бывший премьер-министр РФ, глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин выразил мнение, что в России во времена каких-либо сложностей люди всегда обращались к Богу, поэтому очевидно, почему именно Валаамский монастырь был выбран Путиным для публичных заявлений.

Ранее Трамп засомневался в эффективности санкций против России.