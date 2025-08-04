Стала известна причина поездки Путина на Валаам

В России во времена каких-либо сложностей люди всегда обращались к Богу, поэтому очевидно, почему именно Валаамский монастырь был выбран президентом Владимиром Путиным для публичных заявлений. Такое мнение выразил в статье для kp.ru бывший премьер-министр РФ, глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

1 августа глава РФ вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко посетил Валаам. Во время общения с журналистами Путин сделал несколько важных заявлений, в том числе относительно требований президента США Дональда Трампа. Он отметил, что «разочарования возникают от избыточных ожиданий».

Также российский лидер положительно оценил переговорный процесс по Украине, указав, что тысячи военнослужащих и мирных граждан вернулись домой в результате проведенного обмена между Москвой и Киевом.

Степашин добавил, что Валаам значим для Путина не только как центр православия, но и как место, где он бывал в юные годы, когда там еще находился приют для ветеранов. Кроме того, президент лично участвовал в восстановлении монастыря, курировал строительство храма в честь святого равноапостольного князя Владимира в Свято-Владимирском ските и выделял средства.

Ранее Трамп засомневался в эффективности санкций против России.