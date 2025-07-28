Эрдоган заявил, что Турция накроет «стол мира»

Эрдоган: стол для достижения мира на Украине будет накрыт в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конфликт на Украине должен завершиться, и в будущем стол для достижения мира будет накрыт в его стране. Об этом сообщает ТАСС.

Политик отметил, что Турция всегда открыта для встречи российской и украинской сторон на высшем уровне.

«Подобно тому, как стол переговоров [по Украине] был накрыт в Стамбуле, в недалеком будущем стол мира также будет накрыт в Турции, что положит конец этой кровавой войне», — сказал турецкий лидер.

28 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал ход переговорного процесса между РФ и Украиной в Турции.

На вопрос журналиста, может ли будущая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состояться в Турции, Песков дал положительный ответ.

23 июля Россия и Украина провели третий раунд прямых переговоров в Стамбуле. Встреча завершилась договоренностью об обмене удерживаемыми лицами по формуле «1200 на 1200» и предложением Москвы создать три рабочие группы для дальнейших консультаций. Как заявил глава российской делегации Владимир Мединский, позиции сторон по проектам меморандумов по-прежнему существенно расходятся. О чем еще договорились Москва и Киев — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что больше не слишком заинтересован в переговорах с Путиным.