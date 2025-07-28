В Кремле рассказали, где может состояться возможная будущая встреча президентов РФ и Украины

Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского может пройти в Турции

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал ход переговорного процесса между РФ и Украиной в Турции.

На вопрос журналиста, может ли будущая встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского состояться в Турции, Песков дал положительный ответ.

«Я вам могу сказать ... Турция, безусловно. [Турция] нравится всем переговорным сторонам. <...> Мы признательны Анкаре и руководству Турции за усилия в помощи по поискам путей урегулирования [конфликта на Украине]. Признательны за те усилия, которые обеспечивает турецкое руководство для проведения переговоров», — поделился Песков.

Он уточнил, что российская сторона сохраняет позитивный настрой на перспективу.

До этого президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили итоги третьего раунда прямых переговоров Москвы и Киева в Стамбуле. Ожидается ответ относительно предложения украинской стороны провести встречу на самом высоком уровне.

Ранее российских журналистов не пустили на пресс-конференцию с главой украинской делегации.