Эрдоган сообщил о планах устроить встречу Трампа и Путина в Стамбуле

Эрдоган сообщил о планах обсудить с Трампом и Путиным их встречу в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах обсудить с президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным их возможную встречу в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС.

С каждым из лидеров Эрдоган намерен провести телефонный разговор в рамках подготовки к встрече.

24 июля немецкий портал Merkur.de писал, что Путин зол из-за того, что у него не сложились отношения с Трампом, однако это не мешает ему стремиться к достижению целей на Украине.

19 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа будет полезна, но только при хорошей подготовке.

Также Песков заявлял, что пока не проделана «домашняя работа» по устранению раздражителей в отношениях с Вашингтоном, нет смысла проводить встречу между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее Матвиенко назвала необходимой встречу Путина и Трампа.