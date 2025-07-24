Матвиенко призвала не сводить отношения РФ и США только к украинскому кейсу

Матвиенко: отношения РФ и США нельзя сводить только к ситуации вокруг Украины

Отношения России и США нельзя сводить только к ситуации вокруг Украины. Об этом заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Отношения России и США нельзя сводить к украинскому кейсу. Это неправильно», — выразила свою точку зрения Матвиенко.

Она заявила, что продолжение сотрудничества РФ и США важно не только для развития двусторонних отношений двух государств, но и для мировой политики в целом. По словам Матвиенко, Россия готова к продолжению контактов с США, несмотря на ужесточение риторики американского президента Дональда Трампа по отношению к РФ.

Спикер Совфеда также высказалась по поводу встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По ее мнению, она необходима, поскольку телефонный разговор не заменит личный контакт.

«Думаю, что рано или поздно такая встреча, безусловно, состоится», — сказала Матвиенко, добавив, что подготовка встречи такого уровня требует времени.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о перспективах встречи Путина и Трампа в Китае в сентябре. Он не исключил, что такая встреча возможна, если Трамп прилетит в КНР в дни празднования 80-й годовщины победы Китая над милитаристской Японией, когда там будет Путин.

Ранее в России назвали условие для возобновления полноценного сотрудничества с США.