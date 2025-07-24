Немецкий портал написал о «злости» Путина из-за отношений с Трампом

Merkur.de: Путин зол из-за того, что у него не сложилось с Трампом

Президент России Владимир Путин якобы «крайне недоволен» тем, что ему не удалось наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом после возвращения последнего в Белый дом. Об этом пишет немецкий портал Merkur.de.

«Кремль разочарован и зол на то, что с Трампом не сложилось», — сообщает портал со ссылкой на источник в Кремле.

При этом журналисты подчеркнули, что для Путина достижение поставленных целей на Украине важнее, чем сложности в отношениях с США. Также статье утверждается, что российский лидер не был «впечатлен» 50-дневным ультиматумом Трампа и все еще рассчитывает на то, что Москва сохраняет влияние на американского лидера.

«Многое может произойти за 50 дней — и Путин это знает. Он считает Трампа эмоциональным и впечатлительным. Москва продолжит сближаться с Вашингтоном. Они не считают разрыв непреодолимым», — подчеркнул источник немецкого портала.

14 июля глава Белого дома пригрозил введением 100%-ных вторичных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не удастся достигнуть прогресса в переговорном процессе. Он также заявил, что США возобновит поставки вооружения Украине.

Ранее Трамп допустил переговоры с Путиным в рамках потенциального визита в Китай.