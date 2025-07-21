Зеленский призвал добиться большей динамики в переговорах РФ и Украины

Зеленский: для прекращения огня РФ и Украине надо больше динамики в переговорах

Москве и Киеву необходимо больше динамики в переговорах, если они хотят достичь договоренностей о прекращении огня. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский лидер Владимир Зеленский.

«Нам нужно больше динамики в переговорах для окончания войны. Это сложное направление», — отметил политик.

Также он добавил, что по-настоящему результативные переговоры могут состояться только на уровне глав государств.

19 июля Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил РФ провести третий раунд переговоров в Турции на следующей неделе. Позже эту информацию подтвердили в российской делегации, принимавшей участие в первых двух раундах переговоров. По данным ТАСС, новая встреча может состояться в конце текущей недели.

21 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине пока остается прежним. Член Совета по межнациональным отношениям при главе государства Богдан Безпалько предположил, что в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны еще раз представят свои позиции по прекращению огня.

Ранее политолог назвал три сценария переговоров РФ и Украины в Турции.