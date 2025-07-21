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Названы примерные сроки проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины

ТАСС: третий раунд переговоров РФ и Украины может состояться в конце недели
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МИД России

Третий раунд переговоров между делегациями Москвы и Киева, как ожидается, пройдет в турецком городе Стамбуле в конце текущей недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«Речь идет о конце недели, даты уточняются», — сообщил источник.

19 июля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров предложил РФ провести третий раунд переговоров в Турции на следующей неделе. По словам политика, Москве и Киеву необходимо увеличить переговорную динамику и добиться прекращения огня. При этом он отметил, что договоренности о перемирии нужно будет закрепить встречей на уровне глав государств.

В тот же день в российской делегации, принимавшей участие в первых двух раундах переговоров в Стамбуле, подтвердили, что Киев предложил Москве организовать новую встречу.

14 июля президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся в течение 50 дней, Вашингтон введет против Москвы и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%.

Ранее в Кремле рассказали о готовности двигаться быстро в вопросе урегулирования украинского кризиса.

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