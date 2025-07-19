Украина предложила провести третий раунд переговоров с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров предложил Москве провести новый раунд переговоров на следующей неделе. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Переговорную динамику нужно увеличивать. Надо делать все, чтобы добиться прекращения огня», — написал он.

По его словам, продолжается разговор с российской стороной по поводу обменов пленными, о которых делегации Москвы и Киева договорились на прошедшей встрече в Стамбуле.

Зеленский отметил, что договоренности о прекращении огня нужно будет закрепить встречей на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить продолжительный мир. Он подчеркнул, что Украина готова к такой встрече.

Накануне президент Украины заявил, что переговорному процессу с Россией нужно «больше динамики». Он рассказал, что назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова на пост секретаря СНБО для активизации переговорного процесса с Россией.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона призывает всех оказать давление на Украину, чтобы состоялся новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, в данном контексте основными посредническими силами могут выступить президент США Дональд Трамп и его администрация.

Ранее Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины.