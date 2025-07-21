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Политолог назвал три сценария переговоров в Стамбуле

Политолог Пинчук: переговоры РФ и Украины в Турции могут закончиться эскалацией
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Александр Рюмин/РИА Новости

Переговоры России и Украины в Стамбуле могут развиваться по трем сценариям. Первый — инерционный, то есть все пойдет по логике старых договоренностей с обменом пленными и телами военнослужащих. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Пинчук.

Согласно второму сценарию, по его словам, будут зафиксированы кулуарные соглашения по завершении отведенных президентом США Дональдом Трампом 50 дней на урегулирование конфликта. Третий сценарий — эскалация, при которой диалог не приведет к результату, а лишь к новым ультиматумам друг другу, считает эксперт.

«Вот вся логика динамики стамбульских встреч», — сказал Пинчук.

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Independent Türkçe.

По данным издания, основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

Ранее в России назвали предложение Киева о переговорах «тактической уловкой».

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