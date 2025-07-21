В России назвали темы третьего раунда переговоров Москвы и Киева

Политолог Безпалько: позиции Киева перед переговорами в Стамбуле хуже, чем у Москвы

Помимо технических и гуманитарных вопросов в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле стороны могут еще раз представить свои позиции по прекращению огня. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

«Новый раунд переговоров станет скорее демонстрацией способности каждой из сторон к переговорному процессу как таковому, потому что взгляды Киева и Москвы на окончание конфликта прямо противоположны. При этом позиция Украины хуже, потому что она теряет по пять-семь населенных пунктов в неделю», — пояснил политолог.

По его мнению, такая ситуация на поле боя не слишком беспокоит Зеленского с точки зрения военного провала, но сильно беспокоит с точки зрения потери репутации в глазах западных союзников.

«Для Зеленского важно иметь хороший имидж в глазах западных лидеров, чтобы иметь возможность и дальше получать военную и финансовую помощь. Украинский лидер не хочет выглядеть хромой лошадью, потому что на нее заведомо никто не поставит», — заключил Безпалько.

Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может состояться 23 или 24 июля. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Independent Türkçe.

По данным газеты, основное внимание будет уделено таким вопросам, как гуманитарная помощь, обмен пленными, безопасность инфраструктуры и меры по охране границ.

Ранее стало известно, что в Европе боятся, что Трамп снова поменяет позицию по Украине.