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Песков ответил, изменится ли состав делегации РФ на переговорах с Украиной

Песков: изменений в составе переговорной группы РФ на переговорах с Украиной нет
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Состав российской делегации на переговорах по урегулированию конфликта на Украине не изменился. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, пишет ТАСС.

«С российской стороны нет никаких изменений в переговорной группе», — сообщил представитель Кремля.

До этого стало известно, что Стамбул останется площадкой для проведения третьего раунда переговоров по Украине.

Дата следующего раунда переговоров пока не определена. Однако 19 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров предложил России провести переговоры на этой неделе. Украинский лидер подчеркнул, что переговорную динамику нужно увеличивать и делать все для прекращения огня.

Источник в российской переговорной группе подтвердил, что от Киева действительно поступило предложение по проведению очередного раунда переговоров. Другие подробности он раскрывать не стал.

Ранее Путин подтвердил желание Москвы достичь мира на Украине с помощью дипломатии.

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