Эксперт объяснил, какая функция уготована Шмыгалю на посту главы МО Украины

Общественник Вакаров: Шмыгаль в МО Украины будет осваивать западную помощь

Экс-премьер Украины Денис Шмыгаль на посту главы министерства обороны Украины будет осваивать военную помощь Запада, выполняя, по сути, функции бухгалтера. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров.

«Шмыгаль в качестве министра обороны будет «следить за кассой», надежно выполнять взятые на себя обязательства по распределению полученных Киевом западных средств. И не более того. <...> Что-то пойдет на конфликт, что-то украдут», — сказал эксперт.

При этом Шмыгаля вряд-ли отправят договариваться о чем-либо с Вашингтоном, добавил он.

До этого Верховная рада поддержала отставку украинского кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

17 июля глава парламентской фракции партии «Слуга народа» и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия представил вероятный состав нового правительства Украины.

Позднее лидер страны Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны Украины. Главой МИД, как и прежде, будет Андрей Сибига. На пост премьер-министра страны утверждена Юлия Свириденко.

Ранее Зеленский рассказал о готовящейся «мегасделке» Украины и США.