Рада одобрила назначение Свириденко новым премьером Украины

Верховная рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

Кандидатуру Свириденко поддержали 262 депутата, против высказались 22 парламентария, 26 — воздержались.

15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины. На следующий день президент выдвинул его кандидатуру на пост министра обороны республики.

Владимир Зеленский предложил нынешнему министру экономики страны и вице-премьеру Юлии Свириденко занять пост премьера Украины.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.