Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении главы МИД Украины

Зеленский внес в Раду закон о назначении Сибиги министром иностранных дел

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел страны. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сибига сохранит пост министра иностранных дел. Он возглавляет МИД Украины с сентября 2024 года.

15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины. На следующий день президент выдвинул его кандидатуру на пост министра обороны республики.

Зеленский предложил нынешнему министру экономики страны и вице-премьеру Юлии Свириденко занять пост премьера Украины.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.