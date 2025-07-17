На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский внес в парламент проект постановления о назначении главы МИД Украины

Зеленский внес в Раду закон о назначении Сибиги министром иностранных дел
true
true
true
close
Andrii Nesterenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Андрея Сибиги министром иностранных дел страны. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Сибига сохранит пост министра иностранных дел. Он возглавляет МИД Украины с сентября 2024 года.

15 июля Денис Шмыгаль подал в отставку с поста премьер-министра Украины. На следующий день президент выдвинул его кандидатуру на пост министра обороны республики.

Зеленский предложил нынешнему министру экономики страны и вице-премьеру Юлии Свириденко занять пост премьера Украины.

В МИД РФ заявили, что новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Также в российском ведомстве выразили уверенность, что перестановки в кабмине Украины не окажут существенного влияния на внутреннюю политику страны.

Ранее бывший депутат Рады Игорь Мосийчук назвал Свириденко ручной обезьянкой Ермака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами