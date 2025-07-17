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Гуцул поделилась прогнозами насчет своего ареста

Гуцул считает, что ее будут держать под арестом до вынесения приговора 5 августа
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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул считает, что ее будут держать под домашним арестом до вынесения приговора, которое состоится 5 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее заявление.

10 июля районный суд Кишинева продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул. Срок предыдущего ареста истекал 13 июля, но его продлили еще на 30 дней.

Стало известно, что судья, который вел дело Гуцул, взял самоотвод. По мнению журналистов, он решил не заниматься делом политика из-за этических противоречий и давления сверху.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы. Кроме того, они просят запретить ей в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года.

Сама Гуцул не признает вину и называет дело против себя политическим преследованием. По ее мнению, власти Молдавии пытаются устранить ее при помощи судов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии.

Ожидается, что приговор политику вынесут на заседании 5 августа.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.

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