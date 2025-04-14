Гуцул назвала причину политического преследования против нее

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются ее устранить при помощи судов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии. Об этом говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов, пишет РИА Новости.

«Меня пытаются устранить не потому, что я нарушила закон, а потому, что я его отстаиваю — закон Гагаузии, ее особый статус, ее право на выбор собственного пути. Они боятся не меня — они боятся народной поддержки, боятся правды, боятся тех, кто не склоняет голову», — отметила Гуцул.

Гуцул выразила уверенность, что судебные процессы — это часть целенаправленной кампании, развязанной властями Молдавии против автономии и самой идеи особого правового статуса Гагаузии.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Сама политик не признает вину и намерена бороться за справедливость. Она считает дело против нее политическим преследованием.

9 апреля суд Кишинева освободил Гуцул из СИЗО и направил под домашний арест. Адвокаты политика ищут возможность для ее возвращения к обязанностям главы Гагаузской автономии.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.