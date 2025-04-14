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Гуцул назвала причину политического преследования против нее

Гуцул заявила, что ее пытаются устранить за отстаивание особого статуса Гагаузии
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что власти Молдавии пытаются ее устранить при помощи судов, поскольку она отстаивает особый статус Гагаузии. Об этом говорится в заявлении Гуцул, переданном через ее адвокатов, пишет РИА Новости.

«Меня пытаются устранить не потому, что я нарушила закон, а потому, что я его отстаиваю — закон Гагаузии, ее особый статус, ее право на выбор собственного пути. Они боятся не меня — они боятся народной поддержки, боятся правды, боятся тех, кто не склоняет голову», — отметила Гуцул.

Гуцул выразила уверенность, что судебные процессы — это часть целенаправленной кампании, развязанной властями Молдавии против автономии и самой идеи особого правового статуса Гагаузии.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Сама политик не признает вину и намерена бороться за справедливость. Она считает дело против нее политическим преследованием.

9 апреля суд Кишинева освободил Гуцул из СИЗО и направил под домашний арест. Адвокаты политика ищут возможность для ее возвращения к обязанностям главы Гагаузской автономии.

Ранее в МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул.

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