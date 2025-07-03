Стала известна дата вынесения приговора главе Гагаузии

Приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул будет вынесен на заседании 5 августа. Об этом сообщает корреспондент газеты «Известия» из зала суда.

«Приговор по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул будет вынесен 5 августа», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого политик рассказала, что ей предъявили новое обвинение в рамках возбужденного против нее уголовного дела. По словам главы автономии, новое обвинение существенно отличается от ранее предъявленных.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее Гуцул заявила, что ее и активистку Попан лишили права на защиту.