В МИД рассказали об усилиях России в деле главы Гагаузии Гуцул

Россия задействует все имеющиеся дипломатические ресурсы для реагирования на ситуацию с задержанием главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом РИА Новости сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Для реагирования на ситуацию с ее задержанием задействуются все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические ресурсы. Привлекаем к ней внимание международного сообщества», — отметил Полищук.

По его словам, российская сторона ставит этот вопрос на повестке в Совете Безопасности ООН и Постоянном совете ОБСЕ. В МИД РФ указывают на политический характер преследований, который может привести к эскалации конфликта и дестабилизации региона.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии отобрали паспорт, провели полный досмотр, а затем арестовали на 20 дней. Она должна была оставаться под стражей до 14 апреля, но 9 апреля суд освободил ее из СИЗО и направил под домашний арест.

Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в Гагаузии в 2023 году, а также незаконном финансировании политической партии «Шор» и подделке документов. Сама политик не признает вину и намерена бороться за справедливость. На данный момент адвокаты Гуцул ищут возможность для ее возвращения к обязанностям башкана (президента) Гагаузской автономии.

Ранее Гуцул обратилась к Путину с просьбой надавить на власти Молдавии.