В Молдавии потребовали осудить главу Гагаузии на 9 лет тюрьмы

Прокуроры потребовали осудить Гуцул на 9 лет по делу о незаконном финансировании

В Молдавии прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии Евгению Гуцул на 9 лет тюрьмы по делу о незаконном финансировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление суда.

Прокуроры также просят запретить ей в течение пяти лет занимать руководящие должности.

Представитель обвинения добавил, что соратнице Гуцул Светлане Попан предлагается назначить 8 лет лишения свободы.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров о продлении Гуцул срока домашнего ареста еще на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила политика под арестом.

Ранее Гуцул заявила, что ее и активистку Попан лишили права на защиту.