Молдавский суд продлил арест главе Гагаузии

Молдавский суд продлил домашний арест главе Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней — до 12 августа. Об этом сообщил Telegram-канал «Gagauzia24».

Сегодня стало известно, что судья, который вел дело Гуцул, взял самоотвод. По мнению журналистов, судья решил не заниматься делом политика из-за этических противоречий и давления сверху.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов. Молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией направила уголовное дело против Гуцул в суд 24 апреля 2024 года. Она назвала это дело политическим преследованием.

Ранее Гуцул встретили у здания суда песней «Катюша».