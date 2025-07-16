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Депутаты партий Зеленского и Порошенко подрались у трибуны в Раде

В Раде завязалась потасовка перед голосованием за отставку правительства

Потасовка завязалась в зале Верховной рады перед голосованием за отставку премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и его правительства. Видео опубликовало украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным ТАСС, конфликт произошел за десять минут до того, как в Раде должны были начать слушать вопрос об отставке действующего правительства. Депутат Алексей Гончаренко из оппозиционной фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко попытался затянуть обсуждение предыдущего вопроса о налогах на сою, снимая все происходящее на телефон. В результате другой депутат Даниил Гетманцев от правящей партии Владимира Зеленского «Слуга народа» попытался вырвать у него из рук устройство, после чего завязалась потасовка.

После этого Гончаренко призвал однопартийцев заблокировать трибуну Рады. Как сильно эта ситуация задержала голосование за отставку правительства, неизвестно.

14 июля издание «Страна.ua» сообщило, что премьер-министр Украины Шмыгаль подал в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил занять его место нынешнему министру экономики страны и вице-премьеру Юлии Свириденко. Самого Шмыгаля глава государства хочет видеть на посту министра обороны.

Ранее экс-депутат Рады дал прозвище будущему премьер-министру Украины Свириденко.

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