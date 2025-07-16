Пашинян выдвинул условие для арестованного в Армении Карапетяна

Бизнесмен и меценат Самвел Карапетян должен отказаться от иностранного гражданства, прежде чем начать заниматься в Армении политикой. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, пишет ТАСС.

«Как человек может осуществлять политическую деятельность в Армении, если он не может быть кандидатом в депутаты, кандидатом в премьер-министры? Пусть откажутся от гражданства других стран, приедут в Армению и тогда осуществляют политическую деятельность», — заявил премьер на пресс-конференции в Ереване.

Известно, что Карапетян является гражданином двух стран — Армении и России. Вероятнее всего, Пашинян имел в виду гражданство РФ, когда выдвигал условие бизнесмену.

14 июля Карапетян на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил, что намерен создать принципиально новую политическую силу в Армении.

Бизнесмен подчеркнул, что с большим уважением относится к политическим силам и деятелям, которые ведут борьбу с антинациональной политикой Никола Пашиняна. Карапетян отметил, что у него с соратниками есть свое видение построения хорошего будущего для Армении. Он пообещал объединить народ ради справедливых и великих целей, а также отвергнуть «черно-белое искусственное разделение», которое власть навязала обществу.

18 июня Самвела Карапетяна задержали в Армении. По словам его адвоката Армена Ферояна, меценату предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в стране. Карапетян свою вину не признает.

В этот же день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» бизнесмена Самвела Карапетяна.

16 июля Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег.

Ранее Пашинян рассказал, кто возьмет на себя управление «Электросетями Армении».