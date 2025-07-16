Бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили в Армении новое обвинение

Арестованному в Армении Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег

Арестованному в Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег. Об этом сообщили RT в штабе предпринимателя.

Там заявили, что ситуация кажется таковой, будто обвинение было предъявлено в отсутствии каких-либо прямых или косвенных доказательств.

«Не упомянуто ни одного управленческого решения или какой-либо связи с имуществом», — отметили в штабе.

18 июня Самвела Карапетяна задержали сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Армении. По словам его адвоката Армена Ферояна, меценату предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении. Карапетян не признает вину.

В этот же день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя.

3 июля Национальное собрание Армении приняло закон, предоставляющий правительству право национализировать компанию «Электрические сети Армении» Карапетяна.

Ранее Карапетян заявил о намерении создать новую политическую силу в Армении.