Пашинян рассказал, кто возьмет на себя управление «Электросетями Армении»

Армянские власти возьмут на себя управление «Электросетями Армении» арестованного российского бизнесмена Самвела Карапетяна на данном этапе. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил премьер-министр Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он отметил, что позже в стране найдут наиболее эффективного оператора.

«Но мы не говорили, что после или во время этого процесса национализации или выкупа государство всегда будет управлять энергосетями Армении. Наша задача — найти наиболее эффективного управляющего и сформировать государственный контроль», — сказал Пашинян.

До этого один из адвокатов бизнесмена Армен Фероян сообщил, что Карапетяну предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении, его хотят арестовать. При этом также стало известно, что у дома предпринимателя было задержано более 50 человек.

Президент «Ташира» заявил, что всегда был на стороне армянской церкви и народа Армении. Он пообещал «вмешаться в кампанию против церкви по-своему», если политики потерпят неудачу. Отвечая Карапетяну, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в соцсети, что власти «снова деактивируют» бизнесмена «и навсегда», после чего и начались обыски.

Ранее в Госдуме заявили, что Армения повторяет путь Украины с преследованием инакомыслящих.