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Трамп заявил, что верит в желание Москвы урегулировать украинский конфликт

Трамп верит в желание РФ урегулировать конфликт на Украине
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Ken Cedeno/Reuters

Президент РФ Владимир Путин хочет добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Он часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет. Мы скоро узнаем», — отметил глава Белого дома.

Однако Трамп выразил мнение, что намерения России пока якобы не подтверждаются действиями.

По словам президента США, урегулирования, возможно, удастся достичь быстрее, чем за 50 дней, после которых он обещал ввести новые ограничительные меры. Он заявил, что эти рестрикции могут оказаться «очень плохими».

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.

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