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Лавров рассказал о третьем раунде переговоров России и Украины

Лавров: третий раунд переговоров с Россией теперь не упоминается Украиной
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Третий раунд российско-украинских переговоров до сих пор никак не упоминается в каких-либо заявлениях Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

Министр подчеркнул, что «уровень делегации» Украины будет меняться из-за того, что министр обороны республики Рустем Умеров «едет к семье в США в качестве посла».

14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной, однако Киев не спешит с его согласованием.

13 июля заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица заявил, что формат переговоров в Стамбуле фактически себя изжил.

10 июля Песков заявил, что в Москве ждут от Киева четкого сигнала относительно готовности или отказа от продолжения прямых переговоров, направленных на урегулирование конфликта на Украине. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, считает ли он, что мирный процесс застопорился. По его мнению, пока таких выводов делать нельзя.

Ранее в МИД ответили на заявление генсека НАТО о несерьезности российской делегации в Стамбуле.

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